Пригожин напугал россиян 'неизбежной мобилизацией' и назвал ее 'плюсы'. Видео

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин напугал россиян "неизбежной мобилизацией". Он назвал абсурдные плюсы всеобщего призыва в стране-агрессоре.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. Оккупант заявил, что армия РФ крайне нуждается в живой силе (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Плюсом мобилизации в приграничной зоне есть то, что ты уходишь ни куда-то там, а рядом со своим домом. Всеобщая мобилизация просто неизбежна. Это неизбежно в момент, когда нужны люди", – заявил Пригожин.

Он добавил, что уже сейчас нужно порядка 100-200 тысяч военных преступников.

"Невозможно щелкнуть пальцем и получит 100-200 тысяч человек. И уже сейчас нужно делать, чтобы они учились-учились и учились", – выдал Пригожин.

Заявление он сделал на встрече с военными, таким образом пытаясь призвать их на фронт. И это доказывает, что у армии РФ есть не только снарядный голод, но и нехватка живой силы для ведения войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Пригожин обвинил российские регулярные войска в бегстве с позиций. Так он отреагировал на заявление представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова о "перегруппировке" на Малоильиновском направлении на востоке Украины.

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