Захарова заговорила о провокации в Одесской области с использованием радиоактивных материалов: вспомнила о 'грязной бомбе'

В России заговорили о провокации в Одесской области с применением радиоактивных материалов, и снова упомянули о "грязной бомбе". Там отметили, что в порт украинского города якобы в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с веществом "Калифорний-252" и англоязычной маркировкой.

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Очередную порцию сомнительной информации выдала официальная представительница МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовали на сайте ведомства.

Одиозная российская чиновница отметила, что украинские блогеры якобы выражали опасения, что речь может идти о каких-то компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления "грязной бомбы". В то же время, кто распространял такую информацию Захарова не сообщила.

Она заявила, что "киевский режим" якобы готовит провокацию с обстрелом радиационно опасных объектов, способных привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности, чтобы обвинить ВС РФ. Она жаловалась, что это может привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей.

Стоит заметить, что всегда, когда Россия предупреждает о якобы готовящихся провокациях с украинской стороны – она совершает новое военное преступление.

Напомним: еще осенью прошлого года российский министр обороны Сергей Шойгу обзвонил четырех своих коллег из Франции, Британии, США и Турции, чтобы якобы предупредить – Украина готовится применить "грязную бомбу". Ничего, кроме недоумения и недоверия, такие заявления на Западе не вызывали, но у подобного поведения россиян есть одна особенность – они пытаются свалить на ВСУ то, что планируют сделать сами. При этом OBOZREVATEL решил выяснить, что это такое – "грязная бомба", и как защититься от ее взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Германии обвинили РФ в умышленном извращении заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Сказанные ею слова о призыве стран Запада к единству в российском МИД РФ выдали "признание" в том, что Германия и НАТО якобы являются сторонами войны России против Украины;

– Захарова заявила, что высказывания министра спорта Польши Камиля Бортничука о создании коалиции против участия сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024 являются антироссийскими. Она уверена, что другие страны мира просто опасаются конкуренции со стороны РФ.

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