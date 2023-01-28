Германия поставила на место Россию из-за перекручивания слов о войне в Украине

В Германии обвинили Россию в умышленном искажении заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Сказанные ею слова о призыве стран Запада к единству в российском МИД выдали за "признание" в том, что Германия и НАТО якобы являются сторонами войны России против Украины.

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В немецком правительстве также подчеркнули, что поддержка Украины в защите от неспровоцированного вторжения РФ не являются участием в войне. Об этом сообщает немецкое издание DW.

Издание отметило, что правительство Германии 27 января ответило на абсурдные "трактовки" Москвой слов министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Власти Германии обвинили Россию в том, что она воспользовалась заявлением Бербок, чтобы исказить его в интересах Кремля, и вновь заявили, что ни Германия, ни НАТО не являются сторонами войны на Украине.

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, выступая на заседании Совета Европы в Страсбурге 24 января, призвала западные страны к единству. Она, в частности, заявила: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга".

Комментируя эти слова, в МИД ФРГ подчеркнули, что поддержка Украины в ее обороне от неспровоцированного вторжения России не является участием в войне.

Москва не преминула воспользоваться случаем и выдала эту фразу за якобы "признание" Германии в участии в войне в качестве воюющей стороны. Как заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, слова Бербок, мол, "доказывают", что Запад ведет "преднамеренную войну против России", о чем дружно трубит российская пропаганда, пытаясь оправдать поражения РФ на поле боя.

"Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить", – в лучших традициях российской "дипломатии" заявила Захарова.

При этом спикер МИД РФ, очевидно, "забыла" о том, как с 2014 года ее государство отказывалось признавать, что воюет против Украины. Хотя, в отличие от стран Запада, предоставляющих помощь Украине в полном соответствии с международным правом, Россия не только вопреки собственному законодательству накачивала так называемые "Л/ДНР" оружием, финансами, личным составом - но и являлась творцом этих квазиобразований на оккупированной РФ украинской территории.

В МИД ФРН констатировали, что подобное извращение Москвой заявлений и слов западных политиков в собственных интересах - обычная практика Кремля. Представитель министерства иностранных дел Германии подчеркнул, что заявление Бербок было сделано в контексте обсуждения единой позиции ЕС, стран G7 и НАТО против агрессивной войны России в Украине.

"Российская пропаганда всегда улавливает заявления, фразы, позиции и позиции правительства Германии и наших партнеров и искажает их в своих интересах... Отвечать на это здесь, на мой взгляд, не стоит. Единственный, кто обостряет ситуацию - это Россия", - отметил представитель МИД Германии.

Он также снова подчеркнул, что по международному праву Германия не является стороной конфликта.

"Именно в этом контексте надо понимать министра иностранных дел", - резюмировал представитель министерства.

Посольство Германии в Москве также опровергло причастность Германии к войне.

"Помощь Украине… сохранить право на индивидуальную самооборону против незаконной агрессивной войны России, закрепленное в уставе ООН, не делает Германию воюющей стороной", — заявили дипломаты.

Впрочем, как пишет издание, нашлись критики Бербок и в самой Германии. Ее слова, в частности, не понравились некоторым консервативным и ультраправым политикам.

Так, генеральный секретарь Христианско-социального союза Баварии Мартин Хубер обвинил госпожу министра в том, что она якобы представляет опасность для Германии.

"Анналена Бербок представляет собой серьезную угрозу безопасности для нашей страны", — сказал он, заявив, что любые разговоры об участии Германии в войне в Украине якобы могут привести к реальной войне с РФ.

А сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Шрупалла и вовсе призвал отправить Бербок в отставку.

"Своим непрофессиональным и неосмотрительным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии", – отметил он, удивительно "срезонировав" с тезисами российского пропагандистского телевидения.

Эти заявления, а также комментарии "ноунеймов" в сети, российская пропаганда уже выдает как "доказательство" того, что "немцев шокировало заявление Бербок".

Уже на следующий день после заявления Бербок, объявив о поставках в Украину основных немецких боевых танков Leopard 2, федеральный канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что военная помощь Украине не делает ни Германию, ни НАТО непосредственными участниками войны.

"Между Россией и НАТО не должно быть войны", – снова заявил он.

Как пишет DW, именно опасения, что Североатлантический альянс может быть втянут в войну против России, заставили Германию так долго медлить с принятием решения о поставках танков Украине.

Напомним, как сообщалось ранее, Захарова размечталась, что Крым всегда будет российским, и заявила о новом уровне противостояния с Западом. Его, якобы, "спровоцировали" сами западные страны, когда начали помогать Украине, ставшей жертвой российской агрессии, защищаться от кровожадного соседа.