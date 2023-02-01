Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания польского министра спорта Камиля Бортничука о создании коалиции против участия сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024, являются антироссийскими. Захарова уверена, что все это затевается лишь потому, что остальные страны мира бояться конкуренции со стороны РФ.

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"Скажите просто, как есть. Раскройте уже карты, поделитесь насущным, сокровенным: вы же просто боитесь конкуренции. Вы не знаете, как сопротивляться российским спортсменам. Вы с ужасом увидели, что спорт возродился заново и с новой силой на постсоветском пространстве", – сказала Захарова в интервью "Р-Спорт".

Дипломат добавила, что "неприглядные попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал".

Этот пассаж российской чиновницы вызвал бурную реакцию у местных болельщиков. Фанаты считают, что Захаровой уже хватит злоупотреблять алкоголем.

"Конечно боятся конкуренции. Попробуй-ка выпить столько, сколько Мария", "И за такой бред получать такие бабки , фантастика! Я б Машей пошла работать , пусть меня допустят", "По степени деградации с МИД РФ мало кто сможет конкурировать", – критикуют представительницу своего МИДа болельщики спорта из РФ.

Фанаты ловят Захарову на противоречии.

"У всех этих Маш раздвоение личности. 23 часа в день они орут о том,что на 3ападе одни нацисты и русофобы,которые объявили России войну, а 1 час орут,что маленьких мальчиков в спортивных трусиках не хотят пустить в логово этих нацистов и русофобов", – пишут комментаторы.

Также россияне не могут простить представительнице МИД ее пафос про "провал".

"У вас эта фраза "обречены на провал" у всех депутатов, чиновников , как отче наш походу. На любую тему надо говорить - обречены на провал. А в чем обречены? Год нашей страны нет практически нигде и чего? Живет весь мир как-то. И не провалился", – отмечают юзеры.

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