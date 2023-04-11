Яковенко: Путину закрывают рот, потому что он недостаточный фашист. Что дальше? Интервью

В России функционирует совершенно особенный вид цензуры. Главу Кремля Владимира Путина разрешено обвинять в том, что он "недостаточный фашист" – что он слишком мягок в отношении Украины, что до сих пор не сбросил на нашу страну атомную бомбу, не уничтожил всех украинцев и так далее. Террорист Гиркин даже предложил Путину закрыть рот. Так российскому обывателю внушают мысль о том, что "Путина надо беречь", поскольку он не такой "людоед", как другие. Одновременно любая критика власти со стороны российских либералов наказывается крайне жестоко.

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Потеря Крыма и проигрыш в войне против Украины может обрушить российскую власть в смуту. Путин потеряет поддержку силовиков, а с ней и свое кресло. Преемник не потребуется, поскольку Российская Федерация перестанет существовать. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Террорист Гиркин озвучил новую порцию обвинений в адрес руководства России и самого Путина. Вам не кажется, что ему фактически разрешили топтаться ногами по первому лицу страны? Если это действительно так, то что это значит?

– Он уже не в первый раз топчется ногами по первому лицу страны. Он уже предлагал Путину закрыть рот и не позориться. Пожалуй, это было более жесткое заявление, чем последнее. Что касается какого-то знака, то никакого знака для Путина здесь нет. Это сознательная и довольно последовательная особенность российской цензуры.

В российском телевизоре разрешена и приветствуется линия жесткой критики верховной власти со стороны, грубо говоря, патриотов. За недостаточный фашизм, за недостаточное людоедство, за то, что не сбросил атомную бомбу, за то, что не объявил военное положение, не использовал межконтинентальные баллистические ракеты, газом не отравил все города, не убил всех – за это Путина критиковать можно.

Тот же Соловьев вопит с утра до вечера, почему не ввели расстрелы, почему не расстреляли всех подряд предателей, и так далее. Это все разрешено. Фактически против верховной власти можно выступать с этой стороны.

За критику Путина с либеральной стороны, за то, что он устроил это все против Украины, – ровно за это – только что Владимир Кара-Мурза получил 25 лет концлагеря. Разница очевидна.

Люди как Гиркин, как Пригожин, как Соловьев, которые критикуют и нападают на Путина, условно говоря, справа, со стороны большего людоедства, выгодны. Потому что создается впечатление, что Путин – это меньшее зло. Дескать, берегите Путина, он разумный, он умеренный, он до сих пор не ввел смертную казнь, он до сих пор не сбросил ни на кого ядерную бомбу. Берегите Путина, потому что есть Пригожин, есть Гиркин, есть Соловьев и так далее.

Это сознательная последовательная деформация, асимметричная конструкция российской цензуры. Эта позиция была известна и во времена Гершензона – что только власть своими штыками спасает нас от ярости народной. Идея, что царь – последний европеец в России. Эта идея имеет большие исторические основания.

– Когда Гиркин говорит Путину "закрой рот", это уже переход на личности. Мы помним, чего такой переход на личности стоил Борису Немцову.

– Немцов выступал против Путина со стороны либеральной, со стороны человеческой, со стороны прав человека. Он выступал против Путина именно за то, что тот фашист. И за это он был убит. А эти обвиняют Путина в том, что он недостаточный фашист.

Та позиция, с которой выступает Немцов или Кара-Мурза, фактически приводит к убийству. Немцова просто убили, а этого приговорили к 25 годам тюрьмы, что, собственно говоря, равносильно убийству. Так что случай Немцова как раз подтверждает то, что я сказал.

– По некоторым оценкам, в ходе ближайшего контрнаступления украинская армия может освободить оккупированный Крым. Как этот факт может повлиять на позиции Путина? Или никак не повлияет, поскольку россияне уже "остыли" в плане "крымнашизма"?

– Прежде всего, я думаю, что позиция украинского руководства – и политического, и военного – совершенно однозначна, что Крым должен быть освобожден, и он будет освобожден военным путем. Надежды на освобождение Крыма дипломатическим путем были до 24 февраля 2022 года. Теперь их нет, и надежда только на военный путь.

Дипломатическая страница, которую можно будет открыть после того, как украинская армия подойдет к Крыму, связана не с освобождением Крыма, а с возможностями организации сдачи крымского гарнизона или возможности какого-то гуманитарного коридора, чтобы люди, которые не хотят погибнуть позорной смертью в Крыму от рук украинской армии, могли спокойно уйти.

Это другая история. Но Крым будет освобожден. Это консолидированная позиция украинского народа, украинской армии и украинского руководства, президента Зеленского.

Что же касается того, как это скажется на Путине, – я думаю, это может сказаться очень серьезно. После этого может произойти просто обрушение российской власти благодаря тому, что силовики перестанут ее поддерживать. Те настроения, которые сейчас высказывает Гиркин, могут стать массовыми. Поддержка Путина может исчезнуть или сильно уменьшиться.

После этого российская власть провалится в смуту. Это известное состояние в российской истории, которое неоднократно возникало, в результате которого устанавливалась другая конструкция власти. В данном случае смута приведет к тому, что эта империалистическая колониальная война перерастет в мафиозную войну за раздел территорий и собственности.

– Тот же Гиркин, с которого мы начинали, также не раз заявлял, что достойного преемника Путину нет. По вашим оценкам, кто может возглавить страну в результате такой смуты?

– Я не думаю, что кто-то вообще может возглавить страну. Гиркин в данном случае выступает как капитан-очевидность. Никаких преемников, конечно, не будет. Просто потому, что Путин прекрасно понимает, что любой преемник, прежде всего, прикажет арестовать самого Путина и возложит на него ответственность за все несчастья, которые он принес России.

А что касается результата этого поражения, то, скорее всего, весьма возможно, развалины российской империи никто возглавлять не будет – будут отдельные части, на которые развалится нынешняя РФ. Кто будет ими управлять – наверное, это вопрос не очень корректный. Это вопрос к следующему сценарию, для которого будут совершенно другие условия.