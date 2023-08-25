'Я просил его': Кадыров прокомментировал гибель Пригожина

Лидер Чечни Рамзан Кадыров выразил сожаление по поводу смерти основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и назвал это событие "большой утратой для всего государства". По его словам, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.

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Об этом сообщают росСМИ. Кадыров утверждает, что долго дружил с Пригожиным и содействовал "в некоторых вопросах" по Ливии и Африке.

"Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, главаря российской частной компании "Вагнер" Евгения Пригожина после того, как в конце июня он возглавил мятежный марш на Москву, начали называть "ходячим мертвецом", предсказывая ему скорую ликвидацию. Поэтому новость о его вероятной смерти в авиакатастрофе 23 августа под Тверью российское и западное сообщества восприняли как то, что должно было произойти.

Как сообщалось ранее, по данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики уверены, что это публичная попытка лидера Кремля восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженное восстание "вагнеровцев" 24 июня нанесло ему и МО РФ.

Российский диктатор Владимир Путин официально подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кремлевский лидер назвал его талантливым бизнесменом и человеком "тяжелой судьбы".

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