"Взрыв в здании ФСБ – первая ласточка": в России ждут волну террора и диверсий

Развязанная Путиным кровопролитная война с Украиной, которая изначально задумывалась как "быстрая прогулка", привела к неожиданному для россиян результату. Сегодня в разных регионах РФ летают неизвестно чьи беспилотники и гремят взрывы. Правда, то, что о спокойной жизни пора забыть, дошло еще не до всех, но произошедший в Ростове "фейерверк" в здании ФСБ "взбодрил" россиян не на шутку. В этот же день произошел еще один инцидент.

Видео дня

Подробнее о том, что происходит на территории страны-агрессора, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Подрыв ФСБ: гусары, молчать!

ЧП в здании погрануправления Федеральной службы безопасности РФ в Ростове-на-Дону вызвал в городе настоящую панику. Дымом затянуло весь район, бушевавший пожар с трудом смогли потушить, а сдетонировавшие боеприпасы создали полную иллюзию присутствия в зоне боевых действий.

Местный губернатор поспешил заявить: мол, причиной ЧП, скорее всего, является замыкание электропроводки. Позже официальный комментарий обнародовала и сама ФСБ. Там заявили, что взрыв произошел в ремонтной мастерской в гараже погрануправления из-за возгорания горюче-смазочных материалов.

Версии о коротком замыкании и "просто пожаре" опровергли свидетельства очевидцев, а также появившиеся в сети видеозаписи: сначала произошел именно взрыв, а уже потом разгорелся пожар.

В российском сегменте Telegram моментально понеслась "зрада", а больше всего высмеивали неспособность ФСБ обеспечить собственную безопасность.

Пограничное управление ФСБ по Ростовской области отвечает за охрану границы с Украиной. Однако СМИ страны-агрессора не только не выдвигали версий о возможной связи ЧП в Ростове с войной против Украины, но и вообще выдавали информацию очень скупо.

"Ситуация, конечно, постыдная для ФСБ. Взрыв, пожар, обрушение здания, несколько погибших фейсов – тут, как говорится, полный комплект. Фото и видео облетели мировые СМИ, так что "прославились" по-полной. И какую бы причину произошедшего в России ни признали единственно "верной", в итоге все равно будет позор", – считает собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке.

По его мнению, именно по этой причине российские СМИ не стали (как обычно) искать "украинский след": признать возможность диверсии в здании ФСБ – что может быть хуже?

"Это показало бы абсолютную беспомощность "всесильного ведомства", – говорит собеседник. Правда, по его мнению, обвинять Украину в "теракте" точно не стоит: на территории РФ хватает своих, "внутренних врагов".

Прокомментировали ситуацию и у Зеленского. На своей странице в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал: "Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в России, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает".

Тем временем многие россияне убеждены, что взрыв в здании ФСБ – "первая ласточка, дальше будет хуже". Правда, российской погранслужбе в этом месяце достается уже не впервые: чего только стоит рейд по приграничью "брянских диверсантов".

Паранойя все сильнее

16 марта в РФ произошел еще один инцидент, заставивший россиян снова удариться в панику. В Курской области МВД объявило план-перехват.

В ориентировке, которая была разослана начальникам территориальных органов внутренних дел на районном уровне, сообщалось о розыске джипа-пикапа на украинских номерах. В нем якобы находилась пятеро мужчин в камуфляже и с автоматическим оружием.

Российские Telegram-каналы также опубликовали фото троих разыскиваемых, среди которых была уже и женщина.

Затем появилась информация, что якобы "украинцы готовят диверсию", но уже в Белгородской области – так что запаниковали и там. Масштаб достиг такого уровня, что пришлось вмешаться губернаторам нескольких областей РФ.

А в итоге выяснилось, что "вооруженная украинская ДРГ", которую усиленно искали в Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях, оказалась фантазией обиженного водителя.

По информации росСМИ, план-перехват объявили после обращения россиянина, который заявил, что подозрительный пикап с украинскими номерами мчался в Белгород "делать теракты". Через некоторое время тот самый "Фольксваген-Амарок" остановили в Валуйках.

"Внутри двое мужчин – безоружные и перепуганные житель Курской области и его родственник из Купянска. По их словам, ехали за вещами. После правоохранители еще раз связались с заявителем и выяснили — мужчина просто отомстил. За то, что водитель пикапа подрезал его на дороге", – объяснили российские источники.

Тем не менее, это не сильно успокоило россиян. И это объяснимо: уровень доверия к спецслужбам и правоохранительным органам после многочисленных лживых заявлений быстро стремится к нулю. А учитывая. что в российском приграничье после полномасштабного вторжения в Украину то и дело происходит "бавовна" и прочие сюрпризы, о спокойной жизни уже можно забыть. Так что "волна террора и диверсий", которой очень боятся россияне, вполне может стать реальностью.