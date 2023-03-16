В Ростове-на-Дону произошел взрыв в здании управления ФСБ, вспыхнул пожар: валит черный дым. Видео

Днем 16 марта в городе Ростов-на-Дону произошел сильный пожар в здании пограничного управления ФСБ РФ. Очевидцы утверждают, что перед возгоранием слышали взрыв.

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На место происшествия прибыли МЧСники, которые пытаются потушить пожар. Об этом сообщают российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Снимки с места происшествия показывают, что возгоранием произошло внутри здания. Официальные лица страны-агрессора пока не комментируют произошедшее и не говорят о возможных причинах пожара.

Пропагандистские СМИ пишут, что предварительной причиной пожара якобы стал взрыв на складе погрануправления ФСБ.

По словам очевидцев, в складских помещениях якобы сдетонировали боеприпасы. Территория управления оцеплена. На месте работают подразделения МЧС. В пресс-службе пограничного управления ФСБ ситуацию пока не комментируют.

Полиция оцепила территорию вокруг места происшествия и не пускает транспорт. Также источники в правоохранительных органах рассказали кремлевским СМИ, что в результате взрыва пострадало два человека. При этом местные жители говорят, что был слышен "даже не хлопок, а взрыв".

Позже стало известно, что спасатели обнаружили тело одного погибшего на месте пожара в погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону.

"Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один", – говорят очевидцы.

Напомним, в Ростовской области РФ вспыхнул нефтепровод на территории нефтеперерабатывающего завода. Причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.

Ранее сообщалось, что в России произошел пожар на Ростовской АЭС. Вспыхнул блочный трансформатор энергоблока №3. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

Ранее стало известно, что под Москвой вспыхнул масштабный пожар на коксогазовом заводе. Масштабное возгорание в одном из цехов произошло после взрыва.

Также сообщалось, что за пару дней до того в Краснодаре на территории летного училища прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Официально факт возгорания в училище категорически отрицали, местные жители тем временем публиковали десятки фото с огромным столбом дыма над территорией учебного заведения.