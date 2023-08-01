'Взрыв был сильнее, чем в прошлый раз': жительница Подмосковья рассказала об атаке дрона

Жительница подмосковного Одинцова в России сообщила, что ночью в округе было очень громко во время очередной атаки дронов на регион. Раздавшийся взрыв был намного сильнее того, что слышали местные жители 30 июля.

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Об этом женщина рассказала российскому изданию "360". Утверждается, что взрыв был следствием работы ПВО по беспилотнику. Дрон якобы сбили.

"Только слышали взрыв. Он был сильнее, чем в прошлый раз. На часах было 3:14, от окон как будто гул", – рассказала россиянка.

Напомним: ночью 1 августа в РФ снова пожаловались на взрывы в центре Москвы. Несколько беспилотников якобы атаковали столицу РФ, а один из них снова долетел к бизнес-центру "Москва-Сити".

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил взрывы в российской столице и заявил, что "несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО". В то же время он признал, что один БПЛА долетел до той же башни в "Москва-Сити", что и в прошлый раз. Там поврежден фасад на уровне 21 этажа.

Взрывы слышали и в подмосковном Одинцово. Пропагандисты заявили, что там якобы "сработала система ПВО". В минобороны РФ заявили, что "два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после каждой "атаки БПЛА" на их территорию, которую Кремль всегда приписывает Киеву, а ПВО "успешно отбивает", россияне призывают уничтожать какие-то "пункты принятия решений" и требуют у власти полного "уничтожения украинцев". Очередным поводом для их истерики стали новые взрывы в столице РФ, а в частности, падение дрона среди башен "Москва-Сити" 1 августа;

– государственные телеканалы РФ умолчали об атаке дронов на бизнес-центр "Москва-Сити" в столице РФ 30 июля. В то же время пропагандисты сосредоточились на освещении парада ВМФ России с участием президента Владимира Путина.