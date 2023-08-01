'Надо бомбить Банковую': россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Москву и размечтались о мести

Граждане России, которая ведет войну против Украины, не прекращают требовать от властей полного "уничтожения украинцев". После каждой "атаки БПЛА" на их территорию, которую Кремль всегда приписывает Киеву, а ПВО "успешно отбивает", россияне призывают уничтожать какие-то "пункты принятия решений".

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Очередным поводом для их истерики стали новые взрывы в столице РФ, в частности падение дрона среди башен "Москва-Сити" 1 августа. Циническими словами "надо бомбить Банковую" в ответ жители страны-агрессора разбрасывались в местных чатах (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным российских пропагандистов, новая атака "украинских БПЛА" произошла ночью вторника и затронула бизнес-центр в Москве, который пережил "бавовну" всего два дня назад.

Традиционно, по версии минобороны РФ, дроны были "подавлены средствами РЭБ". При этом один из них упал на территории "Москва-Сити", повредив фасад 21 этажа нежилого здания и нарушив остекление на площади 150 кв. м.

"Также два беспилотника были уничтожены в Одинцовском и Наро-Фоминском районах", – говорилось в утренних сообщениях со ссылкой на оборонное ведомство.

И как всегда: "пострадавших нет", экстренные службы оцепили территорию и ликвидировали последствия происшествия, а найденные обломки "отправили на взрыво-техническую экспертизу".

Казалось бы, причин для паники у россиян нет, но у них все равно случилась истерика, потому что, видите ли, России забрасывать ракетами и дронами Украину можно, а неизвестным БПЛА пролететь над "защищенной" системами ПВО Москвой – нельзя. Так что в присущей себе риторике они начали просто обвинять в своих бедах украинцев и требовать от Кремля их уничтожения.

"Надо бомбить Банковую уже давно. Зря Путин жалеет братьев, с ними надо пожестче", "Я б на месте Путина за один беспилотник по России (не ток по Москве) в хлам сносил бы по хо*лятскому городу. 24 часа предупреждение мирняку и вперед, чтобы поняли", "Опять стекла бьют, хо*лы… Ну это несерьезно. На вас уже смотришь, как на прокаженных, жалко вас", "Начни бомбить города, вы потом по другому будите петь ук*опы", "Ответа по Киеву опять не будет, сколько можно жалеть врага?", "Такое впечатление, что они выпрашивают серьезную ответку. Думаю, пора бы по Раде", "Когда Банковую крушить будем???" – орали россияне-приспешники терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 30 июля Москву якобы атаковали три "украинских беспилотника", один из которых российская противовоздушная оборона "уничтожила". Остальные два были "подавлены" и они "потерпели крушение" на территории бизнес-центра "Москва-Сити", где вспыхнул пожар и был поврежден ряд этажей.

После атаки дронов на столицу РФ россияне устроили истерику в сети и призвали бомбить "от Киева до Львова" и "уничтожить всех украинцев".

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