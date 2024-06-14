Взорвались боеприпасы, есть погибшие: всплыли детали взрывов в российском Шебекино

В российском Шебекино Белгородской области накануне вечером, 13 июня, прозвучал мощный взрыв. Местные СМИ предположили, что на населенный пункт могла упасть российская ФАБ, но впоследствии выяснилось, что произошел взрыв боеприпасов для российской системы "Солнцепек".

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Вследствие взрыва погибли трое российских военнослужащих. Об этом сообщило независимое российское издание ASTRA, ссылаясь на данные источника из экстренных служб региона.

"Источники ASTRA в экстренных службах региона сообщили, что вечером в пригороде Шебекино взорвались боеприпасы российской тяжёлой огнеметной системы "Солнцепёк". В результате взрыва погибли по меньшей мере трое российских военнослужащих. Причины взрыва неизвестны, но, по предварительным данным, он был "самопроизвольным", – отмечено в сообщении.

Мощный взрыв в Шебекино прозвучал накануне вечером. Местные СМИ сразу же предположили, что оккупационные войска "уронили" в Белгородской области очередную ФАБ, благо, оснований для такого предположения у них было более чем достаточно: по подсчетам той же ASTRA, за последние 4 месяца в Белгородской области и на временно оккупированных территориях Украины зафиксированы минимум 93 таких случая.

Местные паблики предположили, что на сей раз речь идет о ФАБ-1500: слишком сильным был взрыв.

Местный губернатор Вячеслав Гладков особо вдаваться в объяснения не стал, ограничившись малоинформативным "причины происшествия устанавливаются". Также он заверил, что вследствие взрыва якобы никто не пострадал и что повреждения получили 10 частных домовладений и один автомобиль.

Напомним, 14 июня россияне пожаловались на взрывы в районе аэродрома "Морозовск": там базируются вражеские Су-34 и Су-24.

Кроме того, ночью было громко в Воронежской области РФ. Там дроны атаковали нефтебазу , повреждены резервуары с топливом.