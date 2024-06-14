Россияне пожаловались на взрывы в районе аэродрома 'Морозовск': там базируются вражеские Су-34 и Су-24

Жители страны-агрессора России в ночь на пятницу, 14 июня, пожаловались на взрывы в районе военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В сети писали о якобы атаке неизвестных БПЛА.

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Так, в местных чатах жаловались, что в сторону города "что-то летит и жужит" и его не сбивают. Также в сети опубликовали фото, предположительно, пожара на аэродроме российских оккупационных войск.

Также взрывы в районе "Морозовска" подтвердили украинское мониторинговые каналы "Николаевский Ванек" и Monitor. Они писали о том, что Ростовскую область, предположительно, атаковали дроны.

Как известно, на этом аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ. Там, по предварительной информации, базируются самолеты Су-34, Су-24 и Су-24М.

Напомним, что в результате атаки на аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ, которую провела Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны в ночь на 5 апреля, уничтожены по меньшей мере шесть вражеских самолетов. Еще восемь получили серьезные повреждения.

Кроме того, около 20 военных ВС РФ стали "двухсотыми" или "трехсотыми". А в декабре 2023 года там был поврежден истребитель Су-34.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Шебекино Белгородской области РФ вечером 13 июня снова раздался мощный взрыв. По предварительным данным, на город свалилась российская авиабомба.

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