Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ, повреждены резервуары с топливом

В Воронежской области России ночью 14 июня заявили об атаке дронов на нефтебазу в Лискинском районе. После взрывов там были повреждены резервуары с топливом.

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Информацию подтвердил губернатор региона Александр Гусев. Он утверждает, что это "украинские БПЛА" попытались поразить объект со "сверхмалой высоты".

Российский чиновник признал, что хваленая противовоздушная оборона РФ не справилась с отражением целей, потому что несколько дронов попали в резервуары. Правда, он уверяет, что те получили "незначительные" повреждения.

Гусев заверил жителей региона, что пожара на месте атаки не было и пострадавших нет, а масштабы повреждения объекта еще уточняются.

Добавим, что этой ночью на атаку БПЛА также жаловались жители Морозовска Ростовской области РФ. В частности, они заявляли о взрывах в районе аэродрома, где базируются Су-34 и Су-24 ВКС РФ. Кроме этого, "бавовну" в небе заметили и жители Курской области России.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня был атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ, где вспыхнул мощный пожар. Удары по этому объекту нанесли "средства украинского производства", а страна-агрессор потеряла 1,5 млн тонн нефти.

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