В России фамилию Навального приравняли к экстремистской символике

В не менее четырех регионах России приравняли фамилию российского оппозиционера Алексея Навального, похороны которого состоялись накануне, к символике экстремистской организации. Так, суды в этих регионах назначали участникам акций памяти наказание в виде административных арестов за фамилию "Навальный" на плакатах.

Об этом сообщают российские СМИ. Так, активистке Марине-Виктории Нагорных из Мурманска за плакат с фамилией оппозиционера назначили семь суток ареста.

Женщина получила такое наказание за пикет с плакатом: "Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вово". Нагорных участвовала в акциях памяти политика и трижды была задержана. Полицейские составили три административных протокола по статье 20.3 КоАП – демонстрация экстремистской символики. Суд поддержал решение полиции и согласился с применением административного ареста.

"На тексте надписи присутствуют имя и фамилия основателя и лидера общественного движения "Штабы Навального", некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), "Фонд защиты прав граждан" (ФСПГ), которые неоднократно использовали имя и фамилию "Алексей Навальный" как атрибутику и символику", – говорилось в судебном постановлении.

При описании "нарушений" использовалась "экспертиза" доносчика Даниила Михеева, чьи выводы были использованы судами по делам, связанным с демонстрацией запрещенной символики. Однако в 2022 году Министерство юстиции признало Михеева "неквалифицированным" экспертом.

Правозащитники утверждают, что фамилия "Навальный", которая может быть написана где угодно, не может быть классифицирована как экстремистская символика.

"Символика, которая признается экстремистской, должна быть указана в решении суда. Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена. Имя и фамилия — это то, что нельзя забрать у человека", – отметил один из адвокатов. правозащитного проекта в России

Ранее сообщалось, что в Москве у церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" пришла огромная толпа, чтобы попрощаться с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным. Сторонники Навального заметили на крышах домов рядом с церковью снайперов.

Напомним, что в Москве в пятницу, 1 марта, прошло прощание с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. Ранним утром возле церкви собралось не менее сорока полицейских машин разного размера, а вдоль дороги были установлены металлические барьеры и дежурил ОМОН.

Как писал OBOZ.UA, 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Утверждается, что заключенному резко стало плохо после прогулки, а реанимационные меры результатов не дали.

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