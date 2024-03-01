По всей России на акциях прощания с Навальным задержали немногим более сотни активистов. Фото

В России в день похорон российского оппозиционера Алексея Навального задержали 129 активистов в 19 городах. Больше всего задержаний в Новосибирске - 31 человек были доставлены в отделения полиции "за участие в несанкционированных мероприятиях".

Об этом сообщают правозащитники из проекта "ОВД-Инфо". По их подсчетам в Москве, где состоялись похороны, задержаны не менее 17 человек.

В Екатеринбурге полиция задержала 19 человек. Также задержания зафиксированы в Воронеже и Воронежской области, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Улан-Уде, Сочи и других городах.

По данным Радио Свобода, среди задержанных в Новосибирске есть независимый депутат горсовета Антон Картавин и помощник другого независимого депутата Михаил Рязанцев.

В Томске полиция оцепила памятник репрессированным – Камень скорби. Во многих городах власти отключали интернет и связь.

Накануне Кремль провел серию совещаний с руководителями ФСБ и МВД, пишет Moscow Times, ссылаясь на источники в российском правительстве. Спецслужбам была поставлена задача провести "операцию" по "защите конституционного строя от угроз". "Поставили задачу не допустить картинку, аналогичную прощанию с Сахаровым", – цитирует издание чиновника.

Как писал OBOZ.UA, 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Утверждается, что заключенному резко плохо стало после прогулки, а реанимационные меры результатов не дали.

Позже руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью из-за тромба.

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