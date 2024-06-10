ВСУ ударили по командному пункту РФ, из которого руководили наступлением на Волчанск: есть пропавшие без вести. Фото

В воскресенье, 9 июня, Вооруженные силы Украины атаковали командный пункт 6-й армии РФ в Белгородской области. Именно из него оккупанты руководили наступлением на Волчанск Харьковской области.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона". Отмечается, что в результате атаки ВСУ среди оккупантов есть пропавшие без вести.

"Вчера, 09 июня 2024 года, был нанесен ракетный удар по командному пункту 6-й общевойсковой армии (в/ч 31807, Ленинградская обл.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что командный пункт оккупанты развернули на базе отдыха "Нежеголь" (принадлежит Белгородскому государственному университету), близ Шебекино.

В настоящее время восемь офицеров армии РФ считаются пропавшими без вести.

По словам автора канала, база отдыха "Нежеголь" уже давно фигурировала в "списках целей" ВСУ, о чем кремлевская разведка предупреждала управление 6-й армии как минимум за неделю до удара. Однако никаких контрмер принято не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белгородской области РФ 9 июня прогремели взрывы. По данным СМИ, в селе Ракитное есть попадание по составу БК оккупантов, над местом прилета поднялся высокий столб черного дыма.

– К вечеру 9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что украинский самолет атаковал первую цель в России. При ударе этого же дня в Белгородской области, вероятно, был поражен командный узел войск РФ.

– 10 июня в городе Шебекино в Белгородской области России четыре человека взорвались на мини : трое оккупантов и один пропагандист телеканала "Россия 24". Последний находится в тяжелом состоянии, один из военных также госпитализирован. Еще двое будут лечиться амбулаторно.

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