В российском Шебекино на мине подорвались трое оккупантов и пропагандист

В городе Шебекино в Белгородской области России четверо человек подорвались на мине: три оккупанта и один пропагандист телеканала "Россия 24". Последний находится в тяжелом состоянии, один из военных также госпитализирован. Еще двое будут лечиться амбулаторно.

О последствиях демилитаризации россиян рассказал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что оператор телеканала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, ему проводят операцию.

"Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу №2 города Белгорода. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно", – проинформировал губернатор.

Напомним, 17 и 18 мая российские самолеты страны-агрессора России "впустили" в районе Шебекино Белгородской области РФ четыре авиационные бомбы. Одна из них повредила фасад жилого дома.

Главе округа Владимиру Жданову пришлось признать последний факт падения бомбы. Правда, он назвал ФАБ-500 "взрывоопасным предметом".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белгородской области РФ 9 июня прогремели взрывы. По данным СМИ, в селе Ракитное есть попадание по составу БК оккупантов, над местом прилета поднялся высокий столб черного дыма.

– 3 мая Белгородская область РФ трижды подверглась атаке беспилотников. Во время третьей атаки неизвестный дрон попал в заправку в Шебекино.

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