В Белгородской области прогремели взрывы, валит дым: сообщают о прилете по составу БК. Видео

В Белгородской области РФ днем 9 июня прогремели взрывы. По данным СМИ, в селе Ракитное есть попадание по составу БК оккупантов, над местом прилета поднялся высокий столб черного дыма. А в селе Безымено дрон установил на башне связи флаг Украины.

Еще два дрона сбросили взрывное устройство на авто и административное здание, пишут росСМИ. В местных пабликах были опубликованы фото и видео с места пожара в Ракитянском районе.

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