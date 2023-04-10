Все по плану? В Курске отказались от парада на 9 мая: ранее такое решение было принято в Белгороде, чтобы не провоцировать ВСУ

В российском Курске отказались от проведения парада на 9 мая в текущем году "из соображений безопасности". Ранее такое решение уже приняли в Белгороде.

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Об изменении формата празднования Дня победы в Курске 10 апреля заявил глава региона Роман Старовойт, сообщают росСМИ. Он отметил, что на данный момент формат проведения акции "Бессмертный полк" не определен.

"Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить", – подчеркнул российский чиновник, объяснив, что это связано с позицией оперативного штаба региона, который решил усилить "антитеррористические меры".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отказ от парада нежеланием "провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих".

Напомним, 5 апреля Курск посетила очередная "бавовна". Местные жители сообщили о мощном взрыве и яркой вспышке в небе. При этом в течение дня губернатор Курской области Роман Старовойт дважды заявлял об обстрелах региона якобы со стороны Украины.

Стоит отметить, что "бавовна" в приграничном Курске – явление достаточно частое. Взрывы в городе несколько раз прогремели в марте. Кроме того, в селе Плехово Курского региона российские партизаны заминировали ряд объектов, пообещав еще больше "подарков" путинским оккупантам и их приспешникам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее РФ перебросила дополнительные силы в Курскую область якобы для охраны границы с Сумской областью Украины. Местные власти утверждают, что регион якобы неоднократно подвергался украинским обстрелам после начала масштабного вторжения в Украину;

– перед этим Россия обвинила ВСУ в минометном обстреле поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Там якобы зафиксировали 12 прилетов.

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