Россия перебросила дополнительные силы в Курскую область к границе с Сумщиной

Россия перебросила дополнительные силы в Курскую область якобы для охраны границы с Сумской областью Украины. Местные власти утверждают, что регион якобы неоднократно подвергался украинским обстрелам после начала масштабного вторжения в Украину.

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О переброске сил заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. "В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Поручения отданы, необходимо оказать всестороннюю поддержку, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы", – цитируют его росСМИ.

По их данным, дополнительные войска перебрасывались в Курскую область уже дважды: весной и осенью 2022 года. Кроме того, на территории региона действуют центры подготовки ЧВК "Вагнер".

Местные власти заявляли, что в Курской области на границе сформированы две линии обороны.

Как известно, войска РФ вторглись в Украину в феврале в том числе из Курской области, но захваченные территории северо-востока впоследствии были отвоеваны Вооруженными силами Украины.

Между тем власти Сумщины регулярно сообщают о российских обстрелах территории области.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Bloomberg сообщал, что РФ готовит новое наступление в Украине. По данным источников издания, близких к Кремлю, он может начаться уже в феврале-марте – до получения Киевом западных танков.