В России обвинили ВСУ в обстреле Курской области: якобы 12 прилетов
В России заявили о минометном обстреле Курской области якобы со стороны Вооруженных сил Украины. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района якобы зафиксировали 12 прилетов.
Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате обстрела не было.
В то же время повреждены линии энергоснабжения, из-за чего Краснооктябрьский и соседнее село Волфино остались без света.
"Аварийные бригады на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено", – утверждает Старовойт.
При этом он не предоставил фото или видео последствий обстрела.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ обвинили украинский беспилотник в атаке на одну из крупнейших энергоподстанций Брянска. Вследствие взрыва якобы были погибшие.
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