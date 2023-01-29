В России обвинили ВСУ в обстреле Курской области: якобы 12 прилетов

В России заявили о минометном обстреле Курской области якобы со стороны Вооруженных сил Украины. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района якобы зафиксировали 12 прилетов.

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Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате обстрела не было.

В то же время повреждены линии энергоснабжения, из-за чего Краснооктябрьский и соседнее село Волфино остались без света.

"Аварийные бригады на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено", – утверждает Старовойт.

При этом он не предоставил фото или видео последствий обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ обвинили украинский беспилотник в атаке на одну из крупнейших энергоподстанций Брянска. Вследствие взрыва якобы были погибшие.