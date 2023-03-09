Российские партизаны в Курском регионе заминировали ряд объектов: они обещают еще больше ''подарков''. Видео

В селе Плехово Курского региона российские партизаны заминировали ряд объектов. Они пообещали еще больше "подарков" путинским оккупантам и их приспешникам.

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В появилось видео, которое было снято из села, которое находится в чуть больше 2 км от границы с Украиной. Ролик опубликован в Telegram-канале Obozrevatel.ua.

На видео люди в военной форме заявили, что они являются борцами с путинским режимом.

Местных жителей, которые помогают российской армии, они призвали не выходить на работу в ближайшие две недели и присоединяться к ним.

"Мы, борцы против путинского режима, продолжаем действовать в Курской области. Сегодня мы обращаемся к гражданским, которых заставляют строить укрепления для путинской армии. Мы приготовили очень много "подарков", поэтому настоятельно рекомендуем не выходите на работу в ближайшие две недели, саботируйте работу, а лучше присоединяйтесь к нам", – заявили партизаны.

Напомним, украинские партизаны уничтожили в Луганской области оборудование автоматизированного управления железной дорогой. Они совершили поджог в глубоком тылу врага, на участке железнодорожного сообщения Ровеньки – Антрацит, через который оккупанты перебрасывали свои силы в горячие точки.

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