Нет дня без ''бавовны'': под Москвой раздался взрыв и начался масштабный пожар на складе. Видео

В понедельник, 10 апреля, в подмосковном Нахабино в России раздался взрыв. Предварительно, на складе с запчастями на улице Панфилова взлетел на воздух якобы кислородный баллон, после чего начался пожар.

Видео дня

Об инциденте сообщил российский Telegram-канал Mash. Площадь возгорания составляет 1000 кв. м. О пострадавших не сообщается. Как видно на опубликованном видео, над эпицентром событий поднялось огромное черное облако дыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: 7 апреля взрывы прогремели в российском Воронеже возле авиационного завода. Очевидцы сообщили, что в небе над городом был виден белый след, резко изменявший угол в сторону земли.

После звуков взрыва на заводе произошел масштабный пожар. Местные жители публиковали кадры, на которых видно зарево.

5 апреля взрыв произошел в российском Курске. В течение дня губернатор Курской области Роман Старовойт дважды заявлял об обстрелах региона якобы со стороны Украины. Несколько населенных пунктов района остались без электричества.

А вечером того же дня в Москве загорелось здание минобороны РФ. Возгорание началось с кабинета на третьем этаже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в Ростове-на-Дону на юго-западе России раздался мощный взрыв, местные жители услышали грохот и почувствовали ударную волну. Некоторые очевидцы сообщили даже о дальнейшем гуле реактивных двигателей;

– 29 марта в Свердловской области РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Ямбург - Елец 1". После этого вспыхнул сильный пожар, поскольку началось факельное горение газа.

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