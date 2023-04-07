В Воронеже ''бавовна'' в районе авиазавода, где выпускают ''самолет судного дня''. Фото

В пятницу, 7 апреля, в российском Воронеже возле авиационного завода раздались мощные взрывы. По словам очевидцев, в небе над городом был виден белый след, резко менявший угол в сторону земли.

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Об этом пишут российские Telegram-каналы и публикуют соответствующие фотографии. Очевидцы сообщили о громком "хлопке" в районе взлетной полосы авиазавода на левом берегу.

"Только что в Воронеже, в районе взлетной полосы местного авиазавода (ВАСО), раздался взрыв. В небе виден длинный след, резко меняющий угол в сторону земли", – пишут в местных пабликах.

После звуков взрыва на заводе возник масштабный пожар. Местные жители публикуют кадры, на которых видно зарево.

От Воронежа до границы с Украиной немногим больше 300 км.

Отметим, что воронежский авиационный завод собирает самолеты для российского минобороны. Эти самолеты наносят удары по Украине.

Кроме того, завод обслуживает так называемый "самолет судного дня", которым пользуется российский диктатор Владимир Путин. Самолет предназначен для высшего политического и военного руководства РФ на случай ядерной войны. Считается, что именно с этого воздушного судна будут даны команды на применение ядерного оружия, поэтому его и называют "самолетом судного дня".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники 7 апреля сбили очередной вражеский штурмовик Су-25 "Грач". Самолет был уничтожен в районе Марьинки Донецкой области.

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