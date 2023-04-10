В центре Москвы раздался взрыв: на месте инцидента обнаружили воронку. Видео

В стране-агрессоре России заявили, что вечером 10 апреля в центре Москвы прогремел взрыв. На месте, около которого местные жители слышали громкий звук, образовалась воронка.

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Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Инцидент, по их данным, произошел на Миусской площади, рядом с Общественной палатой России (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как пишут пропагандисты, "громкий звук" услышал один из местных жителей, после чего увидел дым. На месте взрыва в трех метрах от жилого дома в палисаднике якобы образовалась воронка глубиной 30 см и диаметром 20 см.

В сообщении также сказано, что причиной взрыва стало "замыкание высоковольтного провода".

Территория оцеплена, на месте работают экстренные службы страны-агрессора.

Отметим, что в подмосковном Нахабино в РФ 10 апреля также раздался взрыв . Предварительно, на складе с запчастями на улице Панфилова взлетел на воздух якобы кислородный баллон, после чего начался пожар.

А 7 апреля взрывы прогремели в российском Воронеже возле авиационного завода. В небе над городом был виден белый след, резко изменявший угол в сторону земли. 5 апреля взрыв произошел в российском Курске. В течение дня губернатор Курской области Роман Старовойт дважды заявлял об обстрелах региона якобы со стороны Украины. Несколько населенных пунктов района остались без электричества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля в Москве начался пожар в здании министерства обороны РФ. Из окон валил черный дым. Причиной пожара назвали чайник.