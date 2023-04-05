В Москве загорелось здание минобороны: из окна кабинета валил черный дым. Видео

В Москве начался пожар в здании министерства обороны РФ. Из окон валил черный дым.

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Об этом сообщили российские пропагандисты. Они утверждают, что возгорание началось в одном из кабинетов на третьем этаже.

"В одном из зданий минобороны на улице Знаменка в центре Москвы произошёл пожар", – пишут пропагандисты РФ.

Один из популярных российских пабликов уточнил: предварительно возгорание началось с кабинета на 3 этаже.

"В Москве горит одно из зданий министерства обороны. Пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка. Источник возгорания находится в кабинете на 3 этаже. На месте работают экстренные службы", – сообщает канал.

По данным пропагандистов ТАСС, пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

Тем временем у сети появились первые видео из центра Москвы, где расположено здание МО РФ. На них видно, как из окон здания вырывается чёрный дым, он поднимается над зданием.

В 20:06 пропагандисты заявили, что пожар был локализован. Пострадавших, согласно официальным заявлениям, нет.

Напомним, 11 марта в Москве произошел пожар в здании, где расположен офис пропагандистского телеканала "Спас". Как и пожару в здании МО РФ, ему был предоставлен второй ранг сложности.

Источник возгорания, сообщали российские СМИ, находился на первом этаже, якобы в помещении типографии. Пожарным удалось локализовать горение, а к 16 часам – ликвидировать пожар.

Также сообщалось, что из здания эвакуировали пять человек, пострадавших, уверяют в РФ, не было.