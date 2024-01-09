В Орловской области дрон атаковал нефтебазу: операцию проводит ГУР. Фото

Нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Орловской области России атаковал беспилотник. Над местом прилета поднялся черный дым.

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Пропагандисты попытались заявить, что резервуар якобы был пуст. О налете на объект написали росСМИ. Через некоторое время местные жители сообщили о втором взрыве.

Однако, по данным ГУР, атака на нефтебазу в Орле – это очередная успешная операция ГУР МО. Если бы резервуары были пусты, то взрыв был бы больше за счет паров.

Напомним, 8 января на железной дороге в Свердловской области прогремели мощные взрывы, в результате чего была повреждена цистерна с нефтепродуктами. Позже выяснилось, что причиной инцидента стало взрывное устройство.

После взрыва поезд с цистернами был остановлен на станции Сан-Донато в нескольких сотнях метров от нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть".

Также в конце декабря в России пожаловались на атаку БПЛА. Захватчики выдали, что силами ПВО им удалось уничтожить 32 дрона. В минобороны РФ отметили, что противовоздушная оборона якобы работала в Московской, Брянской, Курской и Орловской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в ночь на 30 декабря в российском Брянске слышали взрывы. По предварительной информации, в городе снова произошла атака на радиозавод "Кремний ЭЛ", где производят детали для российского вооружения, есть прилет.

– 25 декабря на атаку дрона пожаловались в Белгородской области России. В результате удара пострадали несколько оккупантов.

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