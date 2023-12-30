В российском Брянске раздались взрывы: сообщают о прилете в радиозавод 'Кремний ЭЛ', который производит детали для 'Искандеров'. Видео

В ночь с пятницы на субботу, 30 декабря, в российском Брянске слышали взрывы. По предварительной информации, в городе снова был атакован радиозавод "Кремний ЭЛ", где производят детали для российского вооружения, есть прилет.

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Об этом в соцсетях сообщали местные жители. Местные власти тем временем традиционно рапортовали о "работе ПВО".

Предварительно, Брянск атаковали дроны – россияне публиковали кадры, на которых слышно характерное жужжание БПЛА, похожее на звук "Шахеда". Также на ролике на несколько секунд можно увидеть и сам беспилотник.

Губернатор Брянщины Александр Богомаз сообщал об атаках БПЛА самолетного типа начиная с вечера 29 декабря. Все они якобы были сбиты силами российской ПВО. Ночью 30 декабря Богомаз написал, что очередной дрон над Брянском якобы был уничтожен подразделениями РЭБ.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – заявил он.

Напомним, что ранее завод "Кремной ЭЛ" в Брянске уже атаковали дроны. Это предприятие среди прочего производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". Завод является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в стране-агрессоре РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, неспокойно вечером 29 декабря было и в российском Белгороде – туда тоже пришла "бавовна". В городе слышали более 20 взрывов, местные власти заявили о погибшем и пострадавших.

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