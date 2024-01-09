Взрывное устройство было не одно: всплыли подробности 'бавовны' на железной дороге в Нижнем Тагиле. Фото

В Свердловской области РФ 8 января на железной дороге прогремели мощные взрывы, в результате чего была повреждена цистерна с нефтепродуктами. Позже выяснилось, что причиной инцидента стало взрывное устройство.

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На железнодорожном составе обнаружили сразу несколько взрывчаток. Об этом пишут российские СМИ.

После взрыва поезд с цистернами был остановлен на станции Сан-Донато в нескольких сотнях метров от нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть". Стоит отметить, что российские власти пока не сообщали, о каком именно количестве взрывчатки идет речь. Но по предварительным данным, устройств на поезде было несколько.

Одну взрывчатку удалось зафиксировать на фото на цистерне, которая принадлежит ООО "Газпромтранс". Указанное юридическое лицо с миллиардами рублей уставного капитала принадлежит "Газпрому".

В свою очередь кремлевские пропагандисты уточнили, что взрыв произошел в районе железнодорожной станции Сан-Донато. Также они заявили, что взрывное устройство было прикреплено к цистерне с топливом, которую перед тем наполнили на расположенной поблизости нефтебазе.

Силовики в Нижнем Тагиле заявили, что по состоянию на 9 января продолжают искать троих подозреваемых, которые якобы могут быть причастны к взрыву цистерны.

Напомним, в Нижнем Тагиле Свердловской области 8 января прозвучал взрыв на железной дороге. Первые сообщения в российских ресурсах о взрыве в районе Нижнего Тагила появились около 14:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде вечером 8 января прогремели взрывы. В населенном пункте включили сигнал воздушной тревоги, пропагандисты заявили о якобы обстреле со стороны Украины и о "работе ПВО".