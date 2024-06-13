Впустили КАБ? В русском Шебекино раздался сильный взрыв, поднялся столб дыма. Фото и видео

В городе Шебекино Белгородской области РФ вечером 13 июня снова раздался мощный взрыв. По предварительным данным, на город свалилась российская авиабомба.

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Об этом сообщают в местных пабликах. Официальной информации от местных властей о случившемся. пока нет.

Над городом поднялся большой столб густого дыма. Поэтому в белгородских пабликах призывают жителей Титовки в пригороде Шебекино "до утра воздержаться от прогулок". Предполагается, что на город свалилась 1500-килограммовая КАБ.

Взрыв был мощным, в жилищах жителей Щебекино выбило стекла с рамами.

Интересно, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который обычно оперативно реагирует на взрывы в регионе, пока никак не прокомментировал случившееся.

В Белгородской области участились случаи, когда самолеты окупантов сбрасывают бомбы на свою территорию. И такие случаи Гладков или вообще не комментирует, или пытается "повесить" на обстрел от ВСУ.

В настоящее время Гладков пишет лишь о двух "атаки украинских дронов-камикадзе" по Маломихайловке Шебекинского района.

Как сообщал OBOZ.UA, самолеты российских военных преступников только за последние дни "уронили" на Белгородскую область не менее трех авиабомб.

В мае они также неоднократно накрывали "дружественным" огнем свою территорию.

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