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Самолеты РФ "впустили" еще три авиабомбы на Белгородскую область

Анна Павлова
Новости России
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Российские самолеты применили авиабомбы

Самолеты военно-космических сил России "уронили" на Белгородскую область еще три авиабомбы. Это произошло за последние несколько дней.

Об этом сообщили в Telegram-канале ASTRA, которое позиционируется как российское "независимое издание без цензуры". Впрочем, отмечается, что пострадавших удалось избежать, эвакуация не проводилась.

Самолеты РФ "впустили" еще три авиабомбы на Белгородскую область

По его данным, 6 мая с российских самолетов "нештатно сошли" сразу две авиабомбы. Одна из них упала в 2 километрах от села Батрацкая Дача, вторая – в 2 км от села Поляна в регулярном обстреливающемся Шебекинском городском округе.

Еще один полуторатонный ФАБ российские военные впустили 8 июня в 800 метрах от села Новотроевка – до границы с Украиной самолету оставалось пролететь около 30 километров.

Таким образом, по данным издания, за последние сто с лишним дней российская авиация впустила на Белгородскую область и подконтрольные РФ территории Украины 86 бомб.

Напомним, 28 мая самолеты военно-космических сил России за сутки дважды "дружественным" огнем "ударили" по своей территории. Совершая авиаобстрелы по фронту в Украине, они сбросили две бомбы на Белгородскую область РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая российская ФАБ-500 упала с самолета на поселок Умное под Белгородом. А 17 и 18 мая российские летчики "впустили" четыре авиабомба в районе Шебекино Белгородской области РФ, одна из них повредила фасад жилого дома.

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