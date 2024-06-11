Самолеты РФ "впустили" еще три авиабомбы на Белгородскую область

Самолеты военно-космических сил России "уронили" на Белгородскую область еще три авиабомбы. Это произошло за последние несколько дней.

Об этом сообщили в Telegram-канале ASTRA, которое позиционируется как российское "независимое издание без цензуры". Впрочем, отмечается, что пострадавших удалось избежать, эвакуация не проводилась.

По его данным, 6 мая с российских самолетов "нештатно сошли" сразу две авиабомбы. Одна из них упала в 2 километрах от села Батрацкая Дача, вторая – в 2 км от села Поляна в регулярном обстреливающемся Шебекинском городском округе.

Еще один полуторатонный ФАБ российские военные впустили 8 июня в 800 метрах от села Новотроевка – до границы с Украиной самолету оставалось пролететь около 30 километров.

Таким образом, по данным издания, за последние сто с лишним дней российская авиация впустила на Белгородскую область и подконтрольные РФ территории Украины 86 бомб.

Напомним, 28 мая самолеты военно-космических сил России за сутки дважды "дружественным" огнем "ударили" по своей территории. Совершая авиаобстрелы по фронту в Украине, они сбросили две бомбы на Белгородскую область РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая российская ФАБ-500 упала с самолета на поселок Умное под Белгородом. А 17 и 18 мая российские летчики "впустили" четыре авиабомба в районе Шебекино Белгородской области РФ, одна из них повредила фасад жилого дома.

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