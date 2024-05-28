Российские самолеты сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область РФ

Самолеты Военно-космических сил России за сутки дважды "дружественным" огнем ударили по своей территории. Совершая авиаобстрелы по фронту в Украине, они сбросили две бомбы на Белгородскую область РФ.

Инциденты произошли 27 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта ASTRA, который позиционируется как российское "независимое издание без цензуры".

По его данным, в понедельник неустановленную авиационную бомбу нашли в селе Пристень Шебекинского городского округа. Вскоре в тот же день российскую ФАБ нашли в поле возле села Новенькое Ивнянского района.

"В обоих случаях никто не пострадал", – говорится в сообщении.

При этом издание отметило, что всего за последние три месяца российские летчики уронили на Белгородскую область РФ и временно оккупированные территории Украины 70 авиабомб.

"В их числе та самая "умная" бомба УМПБ Д-30СН, которая не долетела до Харькова и 24 мая упала в 3 км от села Крутой Лог в Белгородской области. Бомбу передали военным для уничтожения, эвакуация не проводилась", – указывает ASTRA.

Вероятно, именно боеприпасы УМПБ Д-30СН страна-агрессор Россия использовала при ударах по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая, убив 18 человек. В дальнейшем оккупанты продолжили обстреливать этими бомбами районы Харьковщины.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая российская ФАБ-500 упала с самолета на поселок Разумное под Белгородом. А 17 и 18 мая российские летчики "уронили" четыре авиабомбы в районе Шебекино Белгородской области РФ, одна из них повредила фасад жилого дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!