Возле офиса 'Вагнера' в Петербурге нашли 'Газель' с 4 млрд рублей: Пригожин подтвердил, что деньги его. Фото

В Санкт-Петербурге возле офиса ЧВК "Вагнер" обнаружили автомобиль "Газель" с 4 миллиардами рублей (около 1,7 млрд грн). Владелец компании Евгений Пригожин подтвердил, что деньги принадлежат ему и предназначены для выплат наемникам.

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Как сообщают российские СМИ, деньги были найдены на Академическом переулке, во время обыска отеля "Трезини", который называют офисом Пригожина. Сотрудников ФСБ РФ заинтересовала белая "Газель", которая не принадлежала никому из жителей переулка.

Силовики стали проверять авто на наличие взрывчатки, а когда ее вскрыли, увидели коробки, полные денег.

Пригожин подтвердил, что деньги принадлежат ЧВК "Вагнер". Он заявил, что у него "обнаружена не одна "Газель", а еще и два автобусика с деньгами" для выдачи заработной платы и компенсаций родным "двухсотых" вагнеровцев.

"Вагнер" живет десять лет, используя исключительно наличные деньги, что и написано в контракте. А я это тщательно соблюдаю. Когда мы занимались работой в Африке, в Украине и в других странах, когда кошмарили Америку, то всех устраивали наличные, а теперь пришли с обысками. Ничего страшного, наличные деньги действительно были найдены", – заявил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером в пятницу, 23 июня, Пригожин обвинил минобороны РФ в обстреле позиций "Вагнера" и гибели большого количества своих наемников. У Шойгу обвинения назвали провокацией, но Пригожин пообещал "мстить и освобождать Россию", а также впервые публично отказался подчиниться Путину.

– "Вагнер" захватил штаб, аэродром и другие стратегические объекты в Ростове. В Москве и Ростовской области объявили план "Крепость". Столица России готовится к осаде.

– Наемники Пригожина объявили, что идут на Москву, днем 24 июня они прошли Ростовскую и Воронежскую области и, вероятно, вошли в Липецкую.

– По данным "АТЕШ", ЧВК "Вагнер" готовится захватить склады с ядерным оружием в Воронежской области РФ, а армия Шойгу вряд ли сможет защитить склад своими силами.

– Путин в срочном обращении заявил, что Россию якобы "предали" из-за "неумеренных амбиций", и пообещал "неминуемое наказание" за "преступные действия".

– В ГУР Минобороны Украины считают, что "поход" Пригожина на Ростов и Воронеж является признаком крушения режима Путина и прямым следствием агрессии против Украины.

– Cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что фактически в РФ началась гражданская война, а секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что война "началась и закончится внутри РФ".