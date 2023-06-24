'Путь к катастрофе': Пригожин впервые публично отказался подчиниться Путину, Медведев заистерил из-за 'мятежа'

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев закатил истерику из-за мятежа в РФ, устроенного владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он призвал россиян сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина и назвал "раскол" дорогой "к катастрофе". В свою очередь Пригожин впервые публично отказался подчиниться главе Кремля и заявил, что "никто не собирается прийти с повинной".

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Так, Медведев в своем Telegram-канале призвал РФ "сплотиться" вокруг Путина, чтобы победить "внешнего и внутреннего врага, алчущего разорвать" Россию. "Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!" – уверяет бывший президент страны-агрессора.

В то же время пресс-служба Пригожина обнародовала аудиозапись очередного его заявления, в котором он категорически отказывается "идти с повинной":

"По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК "Вагнер", и никто не собирается по требованию президента ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии".

Он добавил, что ранее "Вагнер" воевал в Африке, когда "нам говорили о том, что нам нужна Африка". А затем ее "бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь".

"Когда нам говорили о том, что воюем с Украиной, мы шли и воевали, но выяснилось, что припасы вооружение, все деньги, которые были положены, также разворовываются, а чинуши сидят и экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву", – заявил Пригожин.

Теперь, по словам главы "Вагнера", власти РФ "не экономят ничего" – они "бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк", "бьют по мирняку, потому что не попадают и бьют куда попало".

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