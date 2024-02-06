Восхваление Путина не помогло? Арестовича заочно арестовали в России

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал одиозного экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Государство-террорист РФ обвинило его в призывах к терроризму и распространении фейков о российской оккупационной армии.

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Также Арестовича внесли в РФ в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В московском суде заявили, что в отношении Арестовича избрана мера пресечения сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в страну-агрессор. Также там добавили, что дело в отношении экс-советника главы Офиса президента связано с его публичными высказываниями.

По информации пропагандистов, Арестовичу предъявлено обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации о российских оккупантах. Также в РФ похвастались, что объявили Арестовича в международный розыск.

На решение московского суда Арестович отреагировал странным заявлением в своем Telegram. Он выдал, что в Беларуси на него заведено уголовное дело за терроризм, в РФ – за экстремизм, а в Украине – за сексизм, и заявил про "сплощение великой руси".

Стоит отметить, что после своего увольнения с ОП Арестович отметился чередой громких скандалов. В частности, в конце 2023 года он похвалил российского диктатора Владимира Путина и умилился тем, как главный военный преступник РФ цинично называет украинцев "братьями". Не удивительно, что такая неадекватная симпатия к стране-террористу главарю Кремля заставила украинцев задуматься над психологическим состоянием Арестовича.

Однако стоит отметить, что своими неоднозначными заявлениями Арестович предпочитает делиться из-за границы. При этом хвастается, что якобы не боится возвращаться в Украину, несмотря на открытые против него уголовные дела.

Кроме того, что Арестович возомнил из себя великого "геополитического стратега", он успевает попадать и в бытовые скандалы. Так, на платном закрытом вебинаре Арестович пропагандировал физическое и моральное насилие в отношении женщин, за что на него написали заявление в полицию. Он открыто призывал душить женщин и называл их "созданиями".

На сегодняшний день известно, что Арестович уехал из Украины в сентябре 2023 года. Он хвастается, что проводит большую часть времени в США, однако уклоняется от вопроса, как ему удалось пересечь государственную границу во время военного положения. Кроме того, в сети начали распространять фейк, что "разрешение" на выезд из страны Арестовичу дало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Однако в ведомстве заверили, что Арестович не получал ни писем, ни каких-либо других документов для выезда из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Арестович рассказал о своих основных и второстепенных доходах. Ежемесячную прибыль скандалист оценивает десятками тысяч долларов.

– Также Арестович прокомментировал свою мемную фразу про "две-три недели". Он заявил, что знал, о чем говорит, и надеялся, что переговоры пройдут успешно, закончив вооруженную агрессию.

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