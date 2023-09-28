'Хочется придушить': Арестович попал в громкий сексистский скандал, на него написали заявление в полицию. Видео

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович попал в очередной скандал – на это раз сексистский. На платном закрытом вебинаре он пропагандировал физическое и моральное насилие в отношении женщин.

В частности, Арестович открыто призывал душить женщин и называл их "созданиями". За такие высказывания на него написали заявление в правоохранительные органы. Об этом в Telegram сообщила народный депутат Инна Совсун (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На вебинаре, где присутствовало более 20 человека, Арестович делал сексистские заявления. В соцсети опубликовали только минутный отрезок видео, на котором Арестович, называющий себя "основателем школы мышления и коммуникации", призывал к физическому насилию над женщинами.

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"Мальчики, пока нас девочки не слышат и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями в норме? Придушить! При чем душить, не отпуская вообще. Вот просто придушить. Нет, сначала, конечно, хочется тра***ть, но потом, когда уже надоело или привыкли, дальше хочется придушить. Задушить, чтобы ее никогда не было и еще после этого года три не размыкать пальцы, пока гарантированно не задушишь. С этим нытьем, с тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, с попыткой не пускать и так далее", – заявил Арестович.

Накануне вебинара Арестович в своем Telegram не скрывал, что речь будет идти о насилии. При этом заявил, что ему нужны женщины, которых он будет "показательно душить в эфире".

Совсун отметила, что когда читала расшифровку вебинара Арестовича, то его слова ей напомнили о преступлениях россиян на оккупированных территориях. Также она сообщила, что написала заявление в правоохранительные органы о совершении Арестовичем уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 300 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию".

Также она опубликовала некоторые другие цитаты Арестовича из вебинара. Он заявлял, что "женщина должна смотреть на мужчину, как на идола". Кроме того, по его мнению, во время ссоры мужчина должен "отойти подальше, бросить кошелек и сказать: "Иди, купи себе все, что хочешь".

Стоит отметит, что украинские блогеры Эмма Антонюк и Яна Брензей специально купили платные закрытые семинары Арестовича, чтобы выяснить, чему он "учит" своих клиентов. Выяснилось, что едва ли не в каждом видео так называемый "психолог" пропагандирует физическое и моральное насилие над женщинами.

Арестович, возомнивший из себя "психолога", выдал, что в женщине "находятся ворота в другой мир". Также он заявлял, что женщина "на психологическом уровне себе не принадлежит" и является "расколотым существом".

Блогеры возмутились неадекватными высказываниями и призывами Арестовича. Также они отметили, что в течение 2022 года в органы полиции и социальной защиты поступило 250 тыс. обращений о домашнем насилии. При чем это только зарегистрированные случаи, когда люди сообщали о насилии.

"Каждый год от домашнего насилия погибает 600 украинских женщин. В общем, по информации ООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает около 2 млн лиц. Статистика говорит, что более чем 80% пострадавших – это женщины", – сказала блогер Эмма Антонюк.

Напомним, Алексей Арестович 10 августа выдал в эфире у российской журналистки Юлии Латыниной пространный тезис о недопустимости "расчеловечивания" оккупантов. Он заявил, что украинцы дали россиянам "отличную мотивацию воевать", поскольку ненавидят тех, кто пришел их убивать на их же земле.

Ранее известный певец и телеведущий Коля Серга, который после 24 февраля встал на защиту Родины с оружием в руках, прокомментировал недавний спич бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича об украинских защитниках, которые вернутся с войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

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