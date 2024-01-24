'Все шло к примирению, у меня был календарь': Арестович объяснил свою фразу-мем о 'двух-трех неделях'

Как бы сильно не хотелось забыть легендарный мем о "двух-трех неделях" от Алексея Арестовича, экс-советника Офиса Президента, но подобный вопрос до сих пор не исчерпан. Его обвиняли во лжи, ведь "две-три" недели до окончания российско-украинской войны продолжаются уже более 2,5 лет. Арестович заявил, что знал, о чем говорит, и надеялся, что переговоры пройдут успешно, этим закончив вооруженную агрессию.

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В интервью журналистке Анне Олицкой Алексей Орестович рассказал, что на самом деле не врал, когда озвучивал сроки войны, ведь он "был членом Стамбульской переговорной группы", на которой должна была решиться судьба войны. Учитывая, что россияне до сих пор обстреливают украинские города, работа Арестовича в переговорах была столь же эффективной, как и в Офисе Президента.

"Одна из самых больших претензий ко мне, что я якобы специально лгал, чтобы успокоить. Знаменитые две-три недели родились из того, что я был членом Стамбульской переговорной группы. Я знал, что через две-три недели будет встреча в Стамбуле и она имеет прекратить войну, а затем встречу Зеленского и Путина. Это было решено, календарь существовал. Я знал, что я говорил", – объяснил Арестович.

По его мнению, в марте 2022 года в разгар боевых действий, когда должны были состояться переговоры в Стамбуле, военно-политическая ситуация шла к примирению.

"Я как военный прекрасно понимал, а потом оговорился, если вы помните, и сказал, что эта война будет до 2035 года. Я имею в виду не только российско-украинская, а серия всех войн в мире, где Украина будет так или иначе под влиянием этих войн. Я сказал правду. Боже, какая паника была. Я спросил тогда: вам "две-три недели" или правду? Хотя "две-три" недели тоже были правдой, потому что я точно знал календарь Стамбульской встречи. Все шло к примирению", – заявил он.

Что интересно, раньше Арестович имел совершенно другое объяснение для "двух-трех" неделях. Он заявлял, что этот термин объяснял, когда "завершится активная фаза операции возле Киева", а не вся вооруженная агрессия. В свое оправдание он сказал, что в дальнейшем использовал выражение о 2-3 неделях как мем.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Арестович уехал за границу и сейчас находится в Соединенных Штатах. Оказалось, что его пересечение границы является государственной тайной.

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