"Не видим никакой возможности": в России сделали новое заявление по переговорам с Украиной

В России в очередной раз заявили о невозможности провести с Украиной переговоры относительно окончания войны. Причиной тому – якобы позиция Киева.

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Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пропагандистскому телеканалу. Он заверил, что государство-агрессор не умоляет Украину о переговорах.

"Мы не видим сейчас никакой возможности вести переговоры, но мы эту тему просто подчеркиваем перед лицом неуемной волны заявлений, что вот "как плохо, что Россия не хочет переговоров", – выдал российский чиновник.

В нежелании переговоров представитель страны-агрессора традиционно обвинил президента Украины Владимира Зеленского, сославшись на его заявления и указ, запрещающий переговоры с Россией.

Напомним, ранее Лавров также заявлял, что Москва якобы не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине. Он обвинил Украину в продолжении войны.

В ОП Украины прокомментировали заявление главы МИД России. Советник Офиса президента Михаил Подоляк предложил соратнику российского диктатора сначала "оценить новые реалии". В частности, для начала переговоров Кремль должен вывести оккупационные войска за границы Украины, включая украинские Донбасс и Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– между тем спикер российского диктатора Дмитрий Песков заговорил о "неизбежном" восстановлении отношений Украины и России. Представитель страны, напавшей на наше государство, вдруг вспомнил, что Украина и РФ "соседи";

– издание CNN раскрыло детали тайных переговоров между Украиной и Россией по "Азовстали". Российский диктатор Владимир Путин в апреле 2022 года приказал "затянуть удавку" вокруг огромного заводского комплекса, а тем временем небольшая группа собиралась начать тайные переговоры о прекращении осады.

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