'Вмешательство во внутренние дела': в РФ истерически отреагировали на принятие помощи Украине, Израилю и Тайваню

Москва с истерикой отреагировали на принятие в Соединенных Штатах военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Соответствующие комментарии сделали спикер российского диктатора Дмитрий Песков, спикер МИД РФ Мария Захарова и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Реакция высокопоставленных должностных лиц преступного российского режима была прогнозирована. Неожиданным оказался градус ненависти, который продемонстрировали эти люди.

Так, официальный представитель МИД РФ Захарова была удивительно сдержана. Она заявила, что одобренная Палатой представителей США помощь Украине, Израилю и Тайваню только "усилит мировые кризисные явления".

Поддержку Украины Захарова назвала "прямым спонсированием террористической деятельности". Помощь Тайваню – "вмешательством во внутренние дела Китая". А помощь Израилю, по ее определению, это "прямой путь к эскалации беспрецедентного обострения" на Ближнем Востоке.

Спикер Кремля Песков заявил, что одобренная Палатой представителей помощь США Украине "сделает больше погибших украинцев". Он также пригрозил, что США придется ответить за конфискацию замороженных активов РФ.

"Решение о предоставлении помощи Украине ожидаемо и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима", – сказал он.

Но наибольшим истериком оказался зампред Совбеза РФ Медведев. Он также "не сомневался в том, что американские законодатели одобрят помощь банде неонацистов".

"Это было голосование радостных штатовских ублюдков за продолжение гражданской войны разделенного народа нашего ранее единого государства; и за максимальное увеличение количества жертв этой войны. Мы, конечно, победим, потому что сила и правда за нами" – отметил бывший президент РФ.

Также Медведев по поводу "русофобского решения США" пожелал Америке "устремиться в новую гражданскую войну, которая приведет наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХІ века".

Как сообщал OBOZ.UA, американская Палата представителей 20 апреля провела голосование по дальнейшему оказанию помощи Украине и поддержала соответствующий законопроект. "За" – 311 голосов. После того, как время для голосования подошло к концу, сторонники Украины в Палате представителей начали аплодировать и скандировать "Ukraine!".

Документ предусматривает финансирование 60,8 миллиарда долларов на помощь нашей стране.

В администрации Байдена уже заявили, что поставки военной помощи Киеву начнутся "сразу" после одобрения законопроекта с дополнительным финансированием. Президент США обещал подписать документ немедленно.

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