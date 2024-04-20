Палата представителей США проголосовала за передачу Украине замороженных активов РФ

Конгресс США вечером 20 апреля принял первый из четырех законопроектов из пакета, где находится законопроект о помощи Украине. Речь идет о законопроекте о "запрете ТикТок" и о конфискации активов РФ.

Также в этот законопроект включены новые санкции против России и Ирана. За этот проект закона было отдано 360 голосов.

Также Палата представителей предоставила 8,1 млрд помощи от США Тайваню.

Дальше голосование о помощи Украине. Уже начали рассматривать наш законопроект.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что после того, как в Конгрессе будет принят законопроект о помощи Украине, Вашингтон сможет быстро перейти к поставкам вооружений для наших военных. По ее словам, речь идет о днях или неделях.

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