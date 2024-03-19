Власти РФ ограничат въезд в ряд населенных пунктов Белгорода: будут действовать блок-посты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет ограничен въезд на территорию сел Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымянное, Новостройка-первая и Новостройка-вторая, а также города Грайворон. Ограничения будут применены уже 20 марта.

На въезде в указанные населенные пункты будут поставлены блокпосты, уточнил Гладков. Также по его словам, "будет определен порядок посещения своих жилых домов".

По словам губернатора, жители указанных населенных пунктов будут освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг за март.

Губернатор не сообщил, как долго будет ограничен въезд в указанные села, но добавил, что власти "обеспечат безопасный проход к месту расположения дома в обратном порядке, когда не будет обстрелов".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белгородской области местные власти объявили эвакуацию из прифронтовых районов. Вывозить будут около 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. Гладков.утверждает, что за неделю из-за обстрелов в области погибли 16 гражданских и еще 98 пострадали.

Жители Белгорода подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Несмотря на обстрелы российской территории, топтемы на ресурсах РосСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

Тем временем Белгородская и Курская области РФ превратились в настоящую зону боевых действий. Российские добровольцы, зашедшие со стороны Украины, показали всему миру: страна-агрессор имеет дырявые границы и не в состоянии контролировать собственные территории. Сейчас из охваченных огнем регионов сбегают местные жители, так и не дождавшись помощи от власти.

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