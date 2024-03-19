В Белгородской области РФ объявили частичную эвакуацию детей: сколько и куда планируют вывезти

В Белгородской области РФ местные власти объявили эвакуацию из прифронтовых районов. Вывозить будут только детей.

Эвакуация около 9 тысяч детей будет проходить как в другие населенные пункты области, так и за ее пределы. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

"Сейчас планируем вывоз около 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Далее Ставропольский край", – обещает Гладков.

Российский чиновник утверждает, что за неделю из-за обстрелов в области погибли 16 гражданских и еще 98 пострадали. "В Белгороде в результате трех массированных обстрелов ВСУ пострадали шесть человек. По селу Журавловка противник нанес 15 ударов, по селу Никольскому – 8, где в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. В Грайворонском городском округе под массированный огонь попал город Грайворон", – рассказал он.

Как писал OBOZ.UA, жители Белгорода ранее подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Несмотря на обстрелы российской территории, топ-темы на ресурсах РосСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

Тем временем Белгородская и Курская области РФ превратились в настоящую зону боевых действий. Российские добровольцы, зашедшие со стороны Украины, показали всему миру: страна-агрессор имеет дырявые границы и не в состоянии контролировать собственные территории. Сейчас из охваченных огнем регионов сбегают местные жители, так и не дождавшись помощи от власти.

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