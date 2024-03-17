"Скоро тут будет выжженная земля": что сейчас происходит в приграничье РФ и что думают об этом россияне

Белгородская и Курская области РФ превратились в настоящую зону боевых действий. Зашедшие со стороны Украины российские добровольцы показали всему миру: страна-агрессор имеет дырявые границы и не в состоянии контролировать собственные территории. Уже в первый день рейда бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), легиона "Свобода России" и Сибирского батальона взяли под контроль около 40 кв. км российского приграничья. Сейчас из охваченных огнем регионов бегут местные жители, так и не дождавшись помощи от властей.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Эффект неожиданности

12 марта 2024 года российские так называемые СМИ взорвались сообщениями о настоящих боях в приграничье. На этом правда закончилась, а дальше стали писать, что "со стороны Украины была осуществлена попытка прорыва при поддержке бронетехники на территорию Курской и Белгородской областей" и что это "озверевшие украинские нацисты напали на Россию".

При этом пропагандисты использовали красочные картинки, сгенерированные искусственным интеллектом и из фильмов о Второй мировой.

На самом же деле украинцы не участвовали в этом рейде, но этого российская пропаганда тем более не могла признать. Иначе в головах россиян сложится картинка о полной потере управляемости, о слабости путинского режима и начале внутренних "разборок". А еще похода на Москву (сродни Пригожинскому) режим может не пережить и все это прекрасно понимают.

Сейчас же расчет властей РФ на авось, что все "очень быстро закончится", не оправдался. Российские добровольцы успешно продолжают кошмарить погранслужбу ФСБ и военнослужащих ВС РФ. Более того, смогли взять в плен более несколько десятков оккупантов.

Режиму плевать на людей

Российские добровольцы по-честному предупреждали жителей приграничья, что лучше покинуть опасную зону. Бойцы РДК, "Свободы России" и Сибирского батальона несколько раз объявляли о гуманитарных коридорах в определенное время, а вот российские власти согражданам так ничем и не помогли. Более того – даже не объявили эвакуацию.

"Но это обычная практика – жертвовать мирняком для кровавой, но красивой в понимании властей РФ, картинки. А потом кричать на весь мир о "бесчинствах нацистов", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Сейчас из российского приграничья в панике массово выезжают местные жители, а ВС РФ стягивает туда дополнительную военную технику. И судя по последнему аудиоперехвату, который показало Главное управление разведки Минобороны, на защиту силами собственной армии россияне точно не рассчитывают.

В перехваченном разговоре россиянка сказала, что "все уезжают". Также она пожаловалась, что "здесь страх что делается". По словам женщины, армия РФ согнала много техники в Грайворон и что такого отчаяния местные еще не испытывали.

Жители приграничных регионов РФ бурно обсуждают происходящее и в социальных сетях. Они пишут, что власть действительно не делает ничего для "исправления ситуации", что армия РФ размещает "Грады" в жилых кварталах и что "скоро тут будет выжженная земля".

Учитывая, что российские вояки дошли уже до того, что расстреливают дома своих же соотечественников, удивляться ничему не приходится.

Все еще впереди

В России обсуждают, что главной задачей российских добровольцев якобы являлся срыв выборов президента РФ. Однако это а) вряд ли бы удалось, б) такая задача перед ними и не стояла.

Русский добровольческий корпус заявлял, что главным для них есть и будет демонтаж кремлевского режима и что его бойцы будут раз за разом совершать рейды вглубь территории РФ, привлекая все больше сторонников. Также члены РДК, ЛСР и СБ в совместном заявлении говорили о том, что одной из их целей является предотвращение обстрелов Украины.

"Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться! В связи с этим, мы вынуждены открыть огонь по военным позициям, которые размещены в городах Белгороде и Курске", – сказали российские добровольцы.

По мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, в нынешнем рейде есть много положительных моментов. Среди них – оттягивание определенных резервов оккупантов, которые вынуждены будут идти на приграничные территории России. Такие атаки демонстрируют и несостоятельность российских властей. Также понятно, что у россиян нет эшелонированных зон защиты и подразделений, которые реально могут прикрыть границу.

"Есть еще общественно-политический момент. Эти добровольцы показывают, что они действительно существуют. Также они демонстрируют, что путинская Россия – это не вся Россия", – отметил Ягун.

Российский аналитик Анатолий Несмиян о происходящем в приграничье иронично написал в своем Telegram-канале: "Довольно странная спецоперация по итогам: главнокомандующий обещал прекратить обстрелы Донецка и Луганска, а в итоге добился обстрелов Белгорода и всей приграничной зоны. Если это входило в план спецоперации, то хотелось бы понять, что там дальше в этом планировании".

Что же касается планов российских добровольцев, то, судя по всему, останавливаться они не собираются. Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов считает, что своих целей они достигнут.

"Насколько нам известно, они не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, сил у них достаточно для того, чтобы добиться ограниченных целей. Что будет дальше – увидим", – отметил Буданов.

Глава ГУР добавил, что "российские добровольцы помогают нам с самого начала, а теперь мы попытаемся помочь им по мере наших возможностей". А также сказал, что сейчас РДК, ЛСР и СБ уже являются реальной силой.

"Их уже нельзя назвать группировками – это уже сила. Их сейчас несколько, они действуют вместе, близки к объединению на принципах совместного видения трансформации РФ. К ним будут присоединяться многие оппозиционные силы РФ, которые находятся внутри их страны", – заметил Буданов.

Практически ежедневно российские силовики и пропагандистские СМИ сообщают о "полном уничтожении диверсантов-нацистов" и что "они давно выбиты" с территории той же Белгородской области. Но российские добровольцы не устают выкладывать разоблачающие эту ложь фото и видео.

Что ж, время покажет, насколько пример российских добровольцев окажется заразителен. Тем временем жители приграничья РФ продолжают покидать свои дома, уже не надеясь на власть.