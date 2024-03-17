'Только выборы и Масленица': в РФ устроили истерику из-за цензуры в отношении Белгорода

Жители Белгорода подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчивания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Топ-темы на ресурсах росСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

Свое отчаяние белгородцы выливают в комментариях к сообщениям главных российских медиа в соцсетях. Люди требуют говорить о Белгороде и спасти их.

"Пока вы празднуете масленицу, Белгород гибнет, помогите нам!", "Вам не стыдно? Ни одного слова о Белгороде! Пока мы тут погибаем и прячемся от ракет, вы засунули языки в одно место! Ну веселитесь дальше, вы же своих не бросаете!", "Помогите Белгороду!", "Мы тоже Россия, как и все остальные города, и как Москва тоже!" – пишут возмущенные белгородцы.

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