В Волгограде из-за визита Путина поставили памятник Сталину и выключили интернет: работает только телевизор – СМИ

В Волгограде перед приездом российского диктатора Владимира Путина поставили не толькотаблички "Сталинград", но и бюст Иосифу Сталину. Кроме того, в городе ограничили движение и даже отключили интернет.

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О мерах беспрецедентной подготовки к визиту главы страны-агрессора рассказали росСМИ. Известно, что проезд по центру теперь невозможен для всех видов транспорта, а гражданам запретили посещать Мамаев курган.

"Вот такое всенародное празднование 80-летия Сталинградской битвы получится – в стиле Путина. Без настоящих граждан, без интернета, всем руки по швам", – отметил один из Telegram-каналов.

Памятники Сталину, а заодно и Георгию Жукову и Александру Василевскому, появились 1 февраля возле музея-панорамы "Сталинградская битва". Показуху устроили прямо перед визитом Путина, ведь он должен появиться там 2 февраля.

В программе визита предусмотрено, что на Мамаевом кургане возле указанного музея глава РФ возложит венок к вечному огню.

Около полуночи четверга мобильные операторы выключили жителям Волгограда интернет. Пропагандистское ТВ продолжило работу.

Местные издания предполагают, что в город также могут приехать основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и главы Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал OBOZREVATEL:

– В российском городе Курск 30 января случайный прохожий встретил пожилую женщину, которая рылась в мусорном контейнере. Женщина объяснила, что занимается тем же, что и все остальные россияне, но ее все устраивает и президента РФ Владимира Путина она любит и уважает.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее говорил, что российское общество больно, потому что полностью поддерживает своего "фюрера".

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