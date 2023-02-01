"Путина люблю, "спецоперацию" поддерживаю": пенсионерка из РФ, роясь на помойке, рассказала о лучшем президенте. Видео

В российском городе Курск 30 января случайный прохожий встретил пожилую женщину, которая рылась в мусорном контейнере. Женщина объяснила, что занимается тем же, что и все остальные россияне, но её все устраивает и президента РФ Владимира Путина она любит и уважает.

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Также женщина поддерживает "специальную военную операцию" в Украине, даже несмотря на то, что из-за нее потеряла связь с дочерью и внуком из Харькова. Видео разговора попало в интернет и стало вирусным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все собирают, и я собираю", – сказала, доставая из мусорного контейнера пустую бутылку, женщина на замечание прохожего о том, что она занимается ерундой.

При этом на камеру женщина рассказала, что ее в России все устраивает, президента Путина она любит и уважает, а так называемую "специальную военную операцию" в Украине поддерживает, даже несмотря на то, что после ее начала потеряла связь с дочерью и внуком, которые уже четвёртый год живут в Харькове.

"Спецоперацию" поддерживаю. Моя дочь четыре года назад переехала в Харьков. Сейчас нет ни внука, ни ее. И не знаю, где их найти. Может, их там убили", – сказала женщина и продолжила рыться в мусорнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов констатировал, что российское общество больно, потому что полностью поддерживает своего "фюрера" Владимира Путина, готового убивать россиян тысячами почти каждый день.

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