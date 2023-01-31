В РФ на въезде в Волгоград поставили дорожные знаки с надписью ''Сталинград'' из-за визита Путина

В российском Волгограде на всех основных въездах дорожные знаки с указанием города заменили знаками с надписью "Сталинград". Так волгоградцы подготовились к приезду главы РФ Владимира Путина.

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Его анонсировали на первые дни февраля. Об этом сообщает российский "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что такое переименование Волгограда (до 1961 года город был Сталинградом. – Ред.), согласно решению местных властей, производится 10 дней в году. В том числе и 2 февраля, когда россияне отмечают день завершения Сталинградской битвы.

В то же время известно, что с 30 января по 5 февраля в городе ждут визита российского диктатора Путина.

Перед этим центр Волгограда спешно начали приводить в порядок, написав: "Сталинград – родина победы". Кроме того, до 3 февраля там ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, в том числе перевозящего опасные грузы.

Накануне пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин приедет в Волгоград на один день, но не уточнил, примет ли он участие в торжествах.

Волгоградские издания пишут, что в городе в рамках праздничных мероприятий также ожидают визит основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Яндекс" начал блокировать фото Путина по запросу "бункерный дед" и словосочетания о его смерти. Также цензура коснулась поисковых запросов с символом российской агрессии против Украины – "Z".

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