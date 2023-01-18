''Великолепный удар по центрам принятия решений'': в России обрадовались авиакатастрофе в Броварах и вспомнили скандальное заявление Арестовича

Граждане России взорвались шутками и радостью по поводу авиакастрофы в Броварах, в результате чего погибли 15 человек, в частности, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. В сети появились циничные высказывания даже по поводу смертей детей.

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Соответствующие комментарии граждане государства-террориста оставляли под новостями в Telegram-каналах. Они делали лихорадочные заявления о причинах падения вертолета, в частности, выдали, что борт сбило украинское ПВО.

"Рамштайн на подходе. Сейчас скажут, что диверсия, виноваты россияне, дайте много оружия", "Укротеррористы уже начали уничтожать своих детей", "Х*хлы, прекратите друг друга убивать! Оставьте нам хоть чуть-чуть", "А до этого события отставка Арестовича. Не звено ли одного события?", "Новый день – новые победы украинской ПВО", "Великолепный удар по центрам принятия решений", – писали россияне.

Между тем пропагандистский канал Readovka написал о том, что "в России никому и в голову не придет заливисто хохотать над гибелью мирных граждан и желать большей крови".

Некоторые в комментариях посоветовали позвать бывшего советника ОП Алексея Арестовича, который после трагедии в Днепре подхватил фейк пропагандистов о том, что разрушение дома произошло в результате того, что российскую ракету сбило ПВО, мол "он быстро напридумывает".

Напомним: 18 января упал вертолет ГСЧС, он разбился рядом с детским садом и жилым домом. В крушении погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД.

"В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего сейчас известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководство МВД Украины в аварии в Броварах вертолете летело в командировку. Министр Денис Монастырский вместе с другими представителями руководства министерства намеревался посетить одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия;

– фронтмен украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отреагировал на авиакатастрофу в Броварах Киевской области, где 18 января погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД. Артист заявил, что для него это личная потеря;

– о причинах авиакатастрофы, произошедшей утром 18 января в Броварах Киевской области, пока говорить рано. Сейчас рассматривается несколько версий, расследование будет длиться не менее нескольких недель.

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