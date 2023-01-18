У Зеленского рассказали, куда летел вертолет с руководством МВД, разбившийся в Броварах

Руководство Министерства внутренних дел Украины в потерпевшем крушении в Броварах вертолете летело в комаандировку. Министр Денис Монастырский вместе с другими представителями руководства министерства намеревался посетить одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия.

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Об этом заявили в ходе брифинга в Офисе президента Украины, посвященного трагедии в Броварах. По данным полиции, вертолет долгое время летел на низкой высоте.

Как заявили в ОПУ, руководство МВД направлялось в одну из горячих точек, где сейчас идут бои.

"Конечно, цель - по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", - заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как уточнил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, вертолет долгое время летел на низкой высоте.

Напомним, утром 18 января стало известно, что в городе Бровары в Киевской области потерпел крушение вертолет. Он упал возле детского сада и жилой многоэтажки, на месте крушения вспыхнул пожар.

Позже в Нацполиции заявили, что в авиакатастрофе погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

По состоянию на 10:30 известно о 18 погибших, среди которых - трое детей. Ранения получили минимум 29 человек, 15 из них - дети.