'Ваш час наступил': легион 'Свобода России' призвал российских военных развернуть оружие против Кремля

Конфликт с ЧВК "Вагнер" и утрата большого количества территорий показали, что Кремль оказался совершенно неподготовленным к внутренним конфликтам. Так, легион Свобода России призвал российских военных к силовому перевороту против руководства РФ, "опустившего страну ко дну".

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Обращение к россиянам было опубликовано в Telegram-канале легиона "Свобода России". Так, добровольческий корпус призвал граждан РФ собственноручно бороться за свое будущее.

"Современная Россия не борется за свое будущее. Не за свободу и независимость, а за ложные ценности и кошельки кремлевских дедов. Путину уже не удалось отстоять страну. Имел шанс, 20 лет шансов. Но он им не воспользовался: только дальше и дальше опускал Россию на дно цивилизации", – говорится в обращении.

Так, "мятеж" наемников Вагнера "жестко обмакнул лицом в правду" Путина и все военное руководство РФ. Добровольцы заявили, что на поле боя легион "Свобода России" и ЧВК "Вагнер" – враги. Однако сейчас мятеж, организованный наемниками, война "зла против зла", может ослабить репрессивную машину, что позволит добровольческому корпусу продолжить свою деятельность по освобождению территории России.

"Солдаты, офицеры: ваш час настал. Разверните свое оружие на башне Кремля, не дайте усобицам утопить Россию в крови. Пора прекратить бессмысленное и жестокое убийство украинцев, гибель на фронте тысяч россиян и вернуться домой: туда, где вы сейчас нужны.

Наши соратники, друзья. Не бойтесь: зло будет свергнуто, они все пойдут. Ведь диктаторы всегда уходят. А Легион придет", – призвали россиян добровольцы легиона.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 июня, в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате многие "вагнеровцы" были ранены, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

По данным росСМИ, "Вагнер" захватил штаб, аэродром и другие стратегические объекты в Ростове, Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

Напомним, что Путин в экстренном заявлении набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции. Путин сказал, что Россия столкнулась с изменой и "ударом в спину" из-за "неумеренных амбиций".

В ГУР Минобороны Украины считают, что "поход" Пригожина в Ростов и Воронеж является признаком крушения режима Путина и прямым следствием агрессии против Украины.

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